Сваха из «Давай поженимся» объяснила, почему временная отмена свадеб и разводов полезна россиянам

Россиянам решили запретить заключать браки и разводиться во время пандемии коронавируса. Переживать из-за этого точно не стоит, так как появится возможность лишний раз подумать о своих отношениях.

«Я считаю, что это правильная мера в сложившейся ситуации. Знаете, как говорят „не было бы счастья, да несчастье [помогло]“ — у нас всегда так. Чтобы не омрачать такой прекрасный день, лучше не собираться, потому что мы же не сможем отказать родственникам, которые хотят присутствовать», — объяснила «360» сваха из «Давай поженимся» Роза Сябитова.

Она призвала жителей переждать ситуацию и проявить сознательную ответственность. Приостановка заключения браков может хорошо повлиять на отношения пар.

«Как раз хорошая проверка перед началом создания семьи. Если преодолеете вот эту, даже трудностью не могу назвать, нюанс, то, соответственно, все у вас будет хорошо, потому что все качества будущего спутника проявляются при серьезных испытаниях», — отметила сваха.

Парам, которые будут регистрироваться в этот период, выпала хорошая возможность проверить чувства в самом начале создания семьи. Запрет на разводы Сябитова тоже считает правильной инициативой.

«Чаще всего эмоционально люди все-таки подают на развод. Я имею в виду не взрослых людей, там немного другие причины, а именно молодых», — заявила она.

По мнению свахи, в СССР была правильная позиция, когда людей не разводили сразу, а давали время подумать. Сейчас наступила такая же ситуация, чтобы подумать. Более того, этому способствует режим самоизоляции.

«У вас есть время вообще подумать, что вы делаете, правильно вы делаете. Разводиться нужно, я читаю, только в одном случае: когда страдают дети физически и морально. Все остальное пройти и преодолеть», — отметила Сябитова.

Если говорить о родителях молодоженов, то они могут выдохнуть. Им не придется брать неподъемные кредиты на свадьбы, а все можно организовать своими силами.

«Как раз праздник, когда ты не пытаешься кому-то пыль в глаза пустить и потом выплачивать после свадьбы. Он будет намного душевнее, потому что соберутся и потратятся столько, сколько нужно. Соберутся те, кто действительно желает счастья молодым», — заключила сваха.

Ранее Министерство юстиции России предложило временно запретить заключать браки и разводиться. В ведомстве хотят перенести мероприятия на даты после 1 июня 2020 года.