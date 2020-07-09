Свадебный образ невесты после пандемии обойдется как минимум в 50 тысяч

В среднем платье стоит как минимум 20 тысяч рублей. Если захочется приобрести эксклюзивные модели из дорогих тканей и с обилием декоративных элементов, придется заплатить 50 тысяч рублей и больше.

В 2020 году остаются в моде и свадебные костюмы для невест. Их стоимость колеблется в среднем от 20 тысяч за простые модели и до 70 тысяч за наряды от именитых брендов.

Более простое платье для ресторана или для второго дня праздника обойдется в 10-20 тысяч рублей. Элегантные туфли или босоножки стоят в среднем пять тысяч.

Работа парикмахера и визажиста обходится в 10-15 тысяч рублей. В эту стоимость входят макияж, прическа и примерка образа за несколько дней до свадьбы. За услуги мастера по ногтям — маникюр и педикюр — нужно отдать три-пять тысяч рублей. Цена зависит от сложности дизайна и стоимости работ самого мастера.

Свадебный букет невесты в цветочных магазинах города сейчас отдают как минимум за три тысячи рублей. А почти в 25 тысяч обходится букет из редких цветов и причудливых композиционных решений флористов.

Если бюджет свадьбы ограничен, то невеста может потратить до 50 тысяч рублей. Однако чаще всего будущие жены выбирают нечто среднее между скромным образом и линейкой премиум сегмента. За исполнение таких пожеланий нужно отдать около 80 тысяч рублей.