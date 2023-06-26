Общество 26 июня 2023, 18:03 Свадебный эксперт Акимов назвал приталенные платья для невест актуальными в этом сезоне

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Летний сезон традиционно считается временем для свадебных торжеств. О том, какие платья для невест особенно популярны в этом сезоне, рассказал свадебный эксперт, ведущий Роман Акимов в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, особой популярностью среди невест пользуются приталенные наряды. Они отлично подойдут для росписи в ЗАГСе и выездной регистрации.

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Также Акимов отметил, что пышные платья с кринолином уже вышли из моды, сейчас невесты стараются подбирать силуэтные наряды.