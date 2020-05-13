Свадеб и разводов стало меньше в России

С начала года россияне стали меньше разводиться. Расторжения браков было на 5,2 тысячи меньше, если сравнивать с началом 2019-го. Специалисты считают, что такой показатель связан с кризисными временами.

За первый квартал 2020 года было зафиксировано 142,6 тысячи разводов, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Минюста. За такой же период прошлого года насчитывалось 147,8 тысячи актов расторжения брака, что больше на 5,2 тысячи.

«Разводов становится меньше: в кризисные времена люди скорее сближаются, чем наоборот. Стоит также отметить, что в самом начале этого года Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию, в ходе которого были озвучены беспрецедентные меры поддержки семьи», — отметила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она добавила, что принятые властями меры могли сказаться на уменьшении количества разводов в стране. При этом важно сохранить условия для такой тенденции сокращения расторжения браков.

Вместе с разводами в 2020-м снизилось и число бракосочетаний. За начало года поженились 157,1 тысячи россиян. Эта цифра на 3,8 тысячи меньше, чем в 2019 году — 160,9 тысячи. По словам Волынец, показатель незначительный из-за снижения численности молодежи, который объясняется демографическими особенностями.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что за время распространения коронавируса в России в 2,5 раза выросло количество жалоб на домашнее насилие.