Свадьбы в «зеркальную» дату 22.02.2022 отметят более 100 пар Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге более 100 пар готовятся отпраздновать свадьбу в зеркальную дату 22.02.2022. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по делам записи актов гражданского состояния, написали «Невские новости».

«По состоянию на 7 декабря 2021 на 22 февраля 2022 в структурные подразделения комитета на регистрацию заключения брака подано 113 заявлений», — рассказали в ЗАГСе.

Там пояснили, что подать заявление на эту дату можно до 21 января 2022 года включительно. Согласно закону «Об актах гражданского состояния», влюбленные могут заключить брак по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления.

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