Дагестанка рассказала о конфликте с родителями из-за свадьбы с москвичом

Уроженка Дагестана Заира Рабаданова рассказала о конфликте с родителями, который произошел из-за ее мужа. Им не понравилось, что она решила выйти замуж за москвича и переехать жить в столицу. Об этом девушка рассказала «Мосленте».

Рабаданова отметила, что долгое время не говорила родным, что встречается с русским. Она молчала до тех пор, пока он не сделал ей предложение.

«Скажи я раньше, нам вряд ли оставили бы хоть один шанс», — отметила она.

Девушка уточнила, что родные всегда думали, что ее мужем станет дагестанец. После того, как семья узнала о национальности ее избранника, родные отреагировали негативно. Некоторое время мать Рабадановой с ней не разговаривала, а остальные родные осуждали. Однако постепенно ситуация сгладилась, и сейчас у семьи девушки и ее мужа нормальные отношения.

После того, как конфликт погас, с Заирой поговорил ее отец. Он подчеркнул, что они с матерью уважают выбор дочери, но им сложно принять и понять брак с русским. По его словам, дело в разнице поколений. При этом мужчина заверил дочь, что семья продолжает ее любить и не считает, что ее муж — плохой человек.