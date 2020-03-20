Коронавирус не отменит свадьбы россиян

В столичном оперативном штабе рассказали, что 20 и 21 марта только в Москве свои отношения намерены узаконить 700 пар. Это говорит о том, что тенденции отмены свадебных церемоний не наблюдается. Тем не менее ЗАГСы просят влюбленных соблюдать ограничение на количество гостей, присутствующих на регистрации — не более 20 человек, а также перенести церемонию, если брачующиеся недавно вернулись из стран, где неблагоприятная ситуация по COVID-19.

В ЗАГСах Подмосковья и Петербурга ограничений на количество приглашенных нет. Однако власти северной столицы просят влюбленных отложить подачу заявлений на бракосочетание до 30 апреля, а также перенести регистрацию на более поздний срок.

Как рассказали свадебные фотографы, праздничные церемонии отменяют те, чьи гости не могут сейчас приехать из-за границы. При этом они отметили, что массового характера случаи отказа сейчас не носят.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова рассказала, что заболеваемость коронавирусом может стать сезонной болезнью.