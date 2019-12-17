Свадьба в Англии закончилась громким разводом

Британские молодожены расстались прямо во время свадьбы.

Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж не пробыли в законном браке и дня, как решили подать на развод, сообщила Daily Mail.

Свадьба состоялась летом этого года в городе Кередигион. Во время праздника старший брат жениха напился и напал сначала на новоиспеченную супругу, а потом и на ее мать и сестру, написала «Газета.ru».

Источник фото: Daily Mail

Невесту буян спустил с лестницы, а ее родственницы получили травмы. Самое интересное, что супруг пострадавшей женщины занял сторону брата.

После конфликта Мэйсон-Джордж обратилась в полицию и решила аннулировать брак. История стала известна после того, как 1 декабря сам несостоявшийся супруг был арестован за избиение 43-летнего мужчины. Уилсону предъявлено обвинение в покушении на убийство. Его брата приговорили к году общественных работ за нападения и нанесение материального ущерба на свадьбе.