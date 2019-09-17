Свадьба Бондарчука и Андреевой пройдет в старинном особняке Петербурга

Стали известны подробности еще одной звездной свадьбы. Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева 17 сентября устраивают праздник для родных и близких.

Он пройдет в Петербурге в Доме Беггровых. Это особняк 18 века. Раньше в нем располагался банк. Теперь там проходят торжественные мероприятия. Внутренне убранство по настоящему шикарное — повсюду мрамор, лепнина, поражающие великолепием люстры.

Источник фото: Instagram

По данным «КП», аренда одного зала сутки стоит 180 тысяч рублей. В выходные цена поднимается до полмиллиона.

По сообщениям прессы, на свадьбу приглашены около 200 гостей. Большинство из них придет из Москвы. В качестве музыкального гостя выступит Сергей Мазаев и группа «Моральный кодекс». Они устроят мини-концерт.

Паулина Андреева наденет платье от российского бренда Maison Bohemique. Приблизительная стоимость наряда — от 300 тысяч рублей.

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Организатором праздника стал Андрей Фомин. Он известен тем, что в любое мероприятие добавляет нотку театральности. Фомин заявил, что не может разглашать подробности торжества. Гостей попросили не делать видео и фото для социальных сетей.

Ранее Федор Бондарчук и Паулина Андреева уже зарегистрировали свой брак в одном из московских ЗАГСов. Бондарчук до встречи с Андреевой более 20 лет был женат на Светлане Бондарчук. У них двое детей — Сергей и Варвара.