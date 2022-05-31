Суздаль подготовят к 1000-летнему юбилею

Суздаль в 2024 году отметит свое 1000-летие. К этому моменту в городе планируется отреставрировать многие памятники и провести масштабную работу по благоустройству, написал «Царьград».

Владимиро-Суздальский музей-заповедник может получить 800 миллионов рублей от инвесторов, что поможет отреставрировать многие объекты музея. Также планируется отремонтировать Торговые ряды. В здании должен будет открыться Всероссийский центр народных промыслов — музей-ярмарка, на которой разместятся все желающие производители народных художественных промыслов Владимирской области.