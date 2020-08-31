Суворовское училище создадут в Иркутске

По данным издания, иркутская Дума решила передать под строительство в собственность области учебный корпус и склад, которые расположены на улице Советской, 176.

«Мы благодарны Игорю Ивановичу Кобзеву за работу над этим вопросом, мы видим, какое внимание оказано Иркутску со стороны федерации. Уже есть дорожная карта, сроки выполнения», — отметил Стекачев.

По его словам, задача достаточно амбициозна, но ничего невозможного нет, учитывая быстроту, с которой решился вопрос с формированием участка.