Сувениры с черным снегом начали продавать в Челябинске

Внутри сноубола установлены фигурки зданий и заводов с трубами, которые существуют в городе. Кроме того, вместо привычного для таких сувениров белого снега внутри шара он черный.

Организатор проекта «Шары надежды» Антон Калюк рассказал РИА «Новости», что идея необычного дизайна традиционных сувениров появилась не сразу. Сперва ее авторы увидели сноуболы в другом городе и подумали, что «было бы здорово» сделать подобное с челябинскими зданиями. Чуть позже возникла мысль о том, что в этих шарах стоит сделать черный снег.

Калюк пояснил, что сначала сноуболы создавались исключительно в качестве сувениров. Однако потом авторы проекта поняли, что «продавать их так немножко глупо», потому что в городе существует серьезная проблема с чистотой воздуха.

Мы решили сделать проект в поддержку системы независимого мониторинга воздуха, которая в Челябинске работает несколько лет. И с помощью такого смешного новогоднего сувенира мы привлекаем внимание к этой системе Антон Калюк.

Калюк отметил, что сейчас в городе установлено 50 датчиков, которые отслеживают состояние воздуха. Но для их корректной работы необходимо не менее 700. Если проект «Шары надежды» пройдет по плану, часть полученных средств потратят на покупку нужных городу датчиков.

Калюк рассказал, что один шар можно купить за 1,5 тысячи рублей. Осуществляется также платная доставка в другие города и страны — сейчас заказы на сноуболы с черным снегом поступили уже из 25 городов и пяти стран.