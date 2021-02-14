Суточный прирост заражений коронавирусом в России достиг минимума с 15 октября

В России за минувшие сутки выявили 14 185 новых случаев заражения коронавирусом, что стало минимальным показателем по приросту инфицированных с 15 октября 2020 года. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Новые случаи инфекции выявлены в 85 российских регионах. Коронавирус без клинических проявлений в том числе обнаружили у 1587 человек, что составило 11,2% от суточного прироста.

Всего за весь период пандемии в России выявили уже 4 071 883 случаев заражения. Из них выздоровел 3 593 101 человек.

Общее число пациентов, скончавшихся в России в результате осложнений COVID-19, превысило 80 тысяч человек. За последние сутки умерли 430 человек с коронавирусом, в том числе 58 — в Москве.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире зафиксировано свыше 108,5 миллиона случаев заражений коронавирусом. Скончались свыше 2,3 миллиона человек. Самая высокая заболеваемость COVID-19 сохраняется в США, после которых идут Индия, Бразилия и Великобритания.