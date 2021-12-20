Суточный прирост случаев коронавируса в России обновил октябрьский минимум

За минувшие сутки в России выявили 27 022 новых случая заражения коронавирусом. Это минимальный показатель с 6 октября.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, случаи инфицирования были зафиксированы в 85 регионах, при этом у 8% пациентов не было клинических проявлений болезни.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (2630), на втором месте — Санкт-Петербург (1958), за ним следует Московская область (1935).

Также за последние 24 часа от ковида скончались 1019 человек, полностью выздоровели 30 059 человек.

В Московской области с начала пандемии сделали 13 929 372 ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным на сайте стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом препарата от коронавируса прошли уже 76 523 086 человек, полностью этот процесс завершили 70 831 362. Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 58,2%. В лидерах по этому показателю — Подмосковье, где коллективный иммунитет составляет 75,3%.

Одной из последних выявленных мутаций коронавируса стал штамм «омикрон». Его обнаружили в ЮАР, но он быстро распространился по миру. В России также есть зараженные этим штаммом. Пока его изучают ученые. По мнению специалистов, сейчас говорить о том, что под эту вариацию вируса требуется создавать новую вакцину, преждевременно.