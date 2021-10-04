Дело в отношении бездомного, который на прошлой неделе осквернил мемориал «Скорбящая мать» в Миассе, переквалифицировали на статью «Реабилитация нацизма». Об этом сообщил сайт Znak.com.

Бездомный изначально проходил по статье «Вандализм». Но после того, как на происшествие обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, дело передали в СК. И уже там преступление переквалифицировали на статью о реабилитации нацизма.

На выходных мужчину без определенного места жительства отправили на два месяца в СИЗО. Информацию об этом изданию подтвердили в пресс-службе суда.

Предположительно, задержанный страдает психическими отклонениями.

Сообщения об осквернении Вечного огня в Миассе появились в местных СМИ 30 сентября. О правонарушении в полицию сообщил местный житель. Вскоре задержали 40-летнего бездомного, которого заподозрили в том, что он поджег венок на мемориале. Таким образом он пытался посушить свои носки. Мужчину удалось найти после изучения записей с камер наблюдения.

Ранее в Тюменской области неизвестные осквернили памятник Ермаку.