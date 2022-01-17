Россиянкам намерены запретить выступать в роли суррогатных матерей для иностранных граждан. По данным «Известий», подобный законопроект, представленный депутатами «Единой России», Госдума может принять уже в феврале.

По словам парламентариев, им известны случаи, когда гибли дети, рожденные специально для вывоза из России. Запретительную инициативу поддерживают профильные комитеты Госдумы и большинство фракций парламента.

«Это вынужденный законопроект, вызванный запросом общества. Пандемия вскрыла ряд случаев гибели детей, которые были рождены для иностранцев суррогатными матерями из России. Мы его поддержим всеми руками, но лично мое мнение — это половинчатая мера», — отметила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Нина Останина.

Она пояснила, что в таком случае получается, что власти хотят запретить продавать детей иностранцам, однако все еще разрешат продавать их россиянам. Она подчеркнула, что это неправильно, ведь их вообще нельзя продавать, а женщин нельзя так эксплуатировать.

Эксперты нашли в этом законопроекте параллели с «законом Димы Яковлева», по которому гражданам США было запрещено усыновлять детей из России. Специалисты полагают, что если бы россиянки имели возможность зарабатывать иным способом, более престижным, они бы не занимались подобным.