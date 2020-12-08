Суррогатное материнство в России предложили приравнять к игорному бизнесу

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов заметил, что в развитии подобной деятельности государство никак не участвует. При этом ее регулирование должно быть жестким.

«Есть такое понятие — социально негативные виды деятельности. <…> К ним относятся производство и реализация табачных изделий, алкоголя, а также игровой бизнес. Я считаю, что вполне можно было добавить суррогатное материнство», — подчеркнул парламентарий.

Земцов считает, что саму услугу стоит сохранить. Но государству придется жестко ее контролировать, и это будет «абсолютно оправданно».

Право на применение технологий суррогатного материнства, добавил депутат, стоит закрепить законом за супружескими парами россиян. При этом они должны дать «обоюдно информированное согласие на медицинское вмешательство».

Слушания по проблемам суррогатного материнства проходят в Общественной палате РФ. Там также обсуждают способы регулирования репродуктивного туризма.