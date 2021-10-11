Сурков предрек появление безлюдной демократии и эры машин

Цифровизация и роботизация политической системы в будущем неизбежно приведут к новой высокотехнологичной форме государства — безлюдной демократии. Ее появление спрогнозировал бывший помощник президента России Владислав Сурков.

По его мнению, безлюдная демократия будет высшей и финальной формой человеческой государственности, затем наступит эра машин.

«Вожди и толпы постепенно покинут историческую сцену. А выйдут на нее машины», — написал Сурков в своей статье на сайте «Актуальные комментарии».

Политик пояснил, что роль человеческого фактора в политическом процессе в будущем будет все менее значимой, постепенно ее могут и вовсе исключить ради эффективности систем управления.

В техногенном государстве, по словам Суркова, иерархия машин и алгоритмов будет преследовать цели, недоступные пониманию людей, у которых будет просто обсуживающая функция. Кроме того, по его словам, на такой платформе появится линейка вторичных и промежуточных моделей политического существования. Таковыми станут карликовая сверхдержава, экологическая диктатура, постпатриотическое сообщество и виртуальная республика, уточнил он.

По мнению бывшего помощника президента, как человек произошел от обезьяны, так и машина происходит от человека и занимает его место на вершине эволюции.