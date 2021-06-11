Сурков предложил вернуть Украину силой

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков выступил за возвращение Украины силой. Об этом он заявил во время записи подкаста «ЧВК Пегов».

«Мы видим сегодня, как мы это раньше и предсказывали, что мы выигрываем международную ситуацию, что мир реально устает от Украины», — процитировал его Telegram-канал WarGonzo.

По мнению Суркова, Украину нужно вернуть силой. Но какой именно, не уточнил.

«Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния», — сказал политик.

В феврале 2020 года Сурков подал в отставку. До этого он курировал украинское направление российской политики, а также сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией. По словам экс-помощника президента РФ, причиной его ухода с этой должности стало изменение контекста в отношениях между Россией и Украиной.