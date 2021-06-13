Сурков перечислил составляющие русского мира

В идею русского мира входят места, где люди уважают культуру страны и говорят по-русски. Об этом заявил бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.

«Что есть русский мир? Эта идея — она не вчера возникла. Я помню, мы вводили это понятие в двухтысячные годы, когда меняли наши праздничные даты», — сказал Сурков в интервью на Youtube-канале «WarGonzo».

Он добавил, что к понятию русского мира относится крайне серьезно. По его словам, это словосочетание подразумевает под собой что-то большее, чем сама Россия. Народ страны экс-помощник назвал разделенным, поэтому влияние простирается за пределы государства.

«Русский мир — это там, где люди говорят по-русски, уважают русскую культуру, где уважают нашего Путина, а его много где уважают. Где уважают наших ученых, писателей, искусство — это все составляющие русского мира. Не каждая нация имеет такое влияние», — пояснил Сурков.

Ранее экс-помощник президента предложил вернуть Украину силой. После этого первый президента Украины Леонид Кравчук заявил, что Сурков выдает желаемое за действительное.