Сурки проснулись раньше времени в Московском зоопарке
В Московском зоопарке сурки проснулись раньше привычного времени из-за потепления. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт мэра столицы.
Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова уточнила, что сотрудники приготовились к раннему пробуждению грызунов. По ее словам, снег в вольере сурков «начал таять еще в начале февраля».
«Эти животные чутко ощущают перемену температуры и просыпаются только тогда, когда приходит потепление… После длительного сна сурки возвращаются к привычному образу жизни постепенно», — пояснила Акулова.
Один из трех сурков в Московском зоопарке, самец Арчи уже вышел на поверхность и проявляет активность.