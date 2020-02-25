Сурки проснулись раньше времени в Московском зоопарке

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова уточнила, что сотрудники приготовились к раннему пробуждению грызунов. По ее словам, снег в вольере сурков «начал таять еще в начале февраля».

«Эти животные чутко ощущают перемену температуры и просыпаются только тогда, когда приходит потепление… После длительного сна сурки возвращаются к привычному образу жизни постепенно», — пояснила Акулова.

Один из трех сурков в Московском зоопарке, самец Арчи уже вышел на поверхность и проявляет активность.