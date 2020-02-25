    25 февраля 2020, 10:48

    Сурки проснулись раньше времени в Московском зоопарке

    Ольга Ситникова

    В Московском зоопарке сурки проснулись раньше привычного времени из-за потепления. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт мэра столицы.

    Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова уточнила, что сотрудники приготовились к раннему пробуждению грызунов. По ее словам, снег в вольере сурков «начал таять еще в начале февраля».

    «Эти животные чутко ощущают перемену температуры и просыпаются только тогда, когда приходит потепление… После длительного сна сурки возвращаются к привычному образу жизни постепенно», — пояснила Акулова.

    Один из трех сурков в Московском зоопарке, самец Арчи уже вышел на поверхность и проявляет активность.