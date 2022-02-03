Сурки из липецкого зоопарка проспали День сурка

Сурки в липецком зоопарке проспали традиционный день предсказания весны. Об этом сообщил Infox.ru.

День сурка отмечается каждый год 2 февраля. По поверью, если сурок вылезет из норы и не испугается своей тени, весна будет ранней. Если зверек испугается и залезет обратно в норку — впереди еще шесть недель зимы.

Однако пара сурков из зоопарка в Липецке не захотела предсказывать погоду. Животные так и не вышли из спячки.

«Сурки спят крепким сном и, видимо, не планируют выходить, пока в областном центре не потеплеет. Жировые запасы, накопленные за лето, позволяют им проспать всё время холодов. В этом году они спят спокойно, в отличие от 2021-го. Тогда периодически просыпались из-за оттепелей, грызли сено», — рассказали в зоопарке.