Сургутского педагога могут уволить после конфликта с полицией

По данным информагентства, в рабочее время педагог оказалась в городском парке. Вместе с другими отдыхающими она отказалась выполнять требования полицейских. На нее надели наручники и отвезли в участок. По словам инсайдера, то, что сделала преподаватель — «позорище не только для всего педагогического коллектива колледжа, но и для всей культурной жизни региона».