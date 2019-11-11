Сургутский автовокзал построят за сторонние инвестиции

«Автовокзал по плану будет построен в районе развязки на Грибоедова. Подготовка всех документов по проекту начнется в декабре, а строительство — в июле 2020 года», — отметила депутат.

Глава Сургута Вадим Шувалов подчеркнул, что мэра Нижневартовска Василия Тихонова подтвердил деловую репутацию ООО «ПАТП-1». По его словам, в деятельности инвестора нет сомнений.

Представитель автотранспортного предприятия заявил, что торговые площадки проект не предусматривает, поэтому автовокзал не станет очередным ТЦ. В двухэтажном здании появятся зоны ожидания и отдыха. Инвестор планирует получать доход через организацию перевозок пассажиров.