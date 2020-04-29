Сургутские шаманы провели обряд против коронавируса

Шаман Зарина рассказала, что во время таинства они входят в транс и обращаются к духам болезни и смерти.

Изначально духов необходимо задобрить. Под деревья кладут конфеты и фрукты, затем шаман переодевается в специальную одежду и разводит ритуальный костер. Во время обряда происходит общение с духами, во время которого шаман просит их быть снисходительнее к людям. По словам Зарины, она предвидела пандемию еще за три месяца до ее начала. Во сне к ней спустился всадник смерти на коне — это и был коронавирус.