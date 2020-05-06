Сургутяне вернулись на родину из Таджикистана
В Сургут прибыл рейс из Душамбе. 190 человек из ХМАО не могли вернуться домой из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на департамент общественных и внешних связей Югры.
«В аэропорту Сургута высадились 64 человека, остальные продолжили путь до Екатеринбурга. Из числа прибывших в Сургут четверо — жители ЯНАО, один — Томской области, они будут доставлены до родных городов автотранспортом», — пояснили в ведомстве.
Все местные жители, прибывшие из Таджикистана, обязательно пройдут двухнедельный карантин. Для тех, кто не сможет изолироваться дома, подготовили места в обсерваторе.