Общество 22 ноября 2023, 19:00 Сургут признали лучшим городом российского Севера

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Сургут в Ханты-Мансийском автономном округе возглавил список лучших городов российского Севера. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Финансового университета при правительстве России.

Независимые эксперты оценивали показатели социально-экономического развития, находящиеся в открытых источниках, и народное мнение.

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Отмечается, что церемония вручения премии прошла на форуме Финансового университета в Москве. Также лидерами в своих регионах стали Екатеринбург, Тюмень, Казань и другие.