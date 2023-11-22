22 ноября 2023, 19:00
Сургут признали лучшим городом российского Севера
Сургут в Ханты-Мансийском автономном округе возглавил список лучших городов российского Севера. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Финансового университета при правительстве России.
Независимые эксперты оценивали показатели социально-экономического развития, находящиеся в открытых источниках, и народное мнение.
Реклама
Отмечается, что церемония вручения премии прошла на форуме Финансового университета в Москве. Также лидерами в своих регионах стали Екатеринбург, Тюмень, Казань и другие.
ХМАО
Реклама
Реклама