Сурдопереводчик рассказал о дефиците кадров в своей отрасли

Переводчик жестового языка Варвара Ромашкина рассказала радиостанции «Говорит Москва» о дефиците кадров в отрасли сурдоперевода.

Ромашкина назвала профессию сурдопереводчика очень тяжелой. По словам специалиста, в переводчики жестового языка идут не все, поскольку подобная работа не очень высоко оплачивается. В Москве ставка варьируется от 25 тысяч до 70 тысяч рублей.

«А на периферии нет таких цифр. Это же еще работа с людьми. Пока не получается сделать узкую специализацию, как это могут позволить себе другие страны. Поэтому мы практически все полиглоты: и в юридических вопросах, и в медицинских, и в педагогических», — поделилась Ромашкина.