facebook_pixel
    12 апреля 2021, 18:04

    Сураев назвал две главные цели российской космонавтики

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы, летчик-космонавт Максим Сураев обсудил с «Петербургским дневником» ближайшие цели России в освоении космоса.

    «У нас ближайший приоритет — возвращение человечества на Луну. Но мало вернуться на Луну, надо там и закрепиться», — подчеркнул Сураев.

    По его словам, другая важнейшая цель отечественной космонавтики заключается в создании нового корабля, который будет работать на новых технологиях.

    «Нужно стимулировать частный бизнес, чтобы деньги вкладывались в космонавтику, в наукоемкие технологии, а не в покупку футбольных зарубежных клубов», — добавил собеседник издания.