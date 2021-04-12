Сураев назвал две главные цели российской космонавтики

Депутат Госдумы, летчик-космонавт Максим Сураев обсудил с «Петербургским дневником» ближайшие цели России в освоении космоса.

«У нас ближайший приоритет — возвращение человечества на Луну. Но мало вернуться на Луну, надо там и закрепиться», — подчеркнул Сураев.

По его словам, другая важнейшая цель отечественной космонавтики заключается в создании нового корабля, который будет работать на новых технологиях.

«Нужно стимулировать частный бизнес, чтобы деньги вкладывались в космонавтику, в наукоемкие технологии, а не в покупку футбольных зарубежных клубов», — добавил собеседник издания.