Общество 23 января 2024, 16:45 Супружеским парам предложили выплачивать премии за долгие браки Депутат Нилов: в ГД внесли законопроект о выплатах за длительный брак Freepik

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Новый законопроект о выплатах супружеским парам позволит поддержать семьи — в рамках инициативы денежное поощрение получат супруги, празднующие юбилей свадьбы. Об этом RT заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат рассказал, что законопроект уже внесли в Госдуму. Он добавил, что сейчас празднующим юбилей семьям выплаты поступают в зависимости от их места проживания.

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«У нас в регионах сегодня выплачиваются соответствующие социальные выплаты семьям, которые празднуют юбилей со дня свадьбы. Но это все зависит от регионов», — указал парламентарий.

Он отметил, что выплаты супружеским парам предлагается сделать федеральными расходными обязательствами, чтобы размер поощрений не зависел от места жительства.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал инициативу о выплатах за заключение брака. По его мнению, люди женятся не ради материальных поощрений, а по другим причинам.