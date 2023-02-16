Эксклюзив 16 февраля 2023, 00:12 Супругу журналиста Невзорова потребовали признать иноагентом вслед за мужем Общественник Бородин пожаловался в Генпрокуратуру на жену иноагента Невзорова Соцсети

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Жена заочно осужденного в России журналиста Александра Невзорова* в своем Telegram-канале распространяет недостоверную информацию о специальной военной операции и дискредитирует Вооруженные силы России. Об этом в заявлении (копия есть в распоряжении «360») на имя генерального прокурора России Игоря Краснова написал общественный деятель и руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он подчеркнул, что Лидия Невзорова публикует информацию с негативными отзывами о решениях правительства России и президента Владимира Путина. Также она размещает фотографии и видеоматериалы о мобилизованных и военнослужащих принимающих участие в специальной военной операции. Бородин напомнил, что Александру Невзорову* и его жене президент Украины Владимир Зеленский вручил паспорта граждан страны. Но при этом жена журналиста продолжает работать в России в качестве индивидуального предпринимателя.

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«Возникает закономерный вопрос, гражданами какого государства являются Невзоровы Александр Глебович* и Лидия Алексеевна и извещены ли правоохранительные органы России, о наличии у последних гражданства недружественного государства», — написал общественник.

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Бородин попросил проверить сообщения Лидии Невзоровой на наличие возбуждения ненависти или вражды, а также ее публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Также он подчеркнул, что проживание за границей и ведение оттуда антироссийской пропаганды позволяет признать Невзорову иностранным агентом.

В начале февраля Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* к восьми годам колонии по делу о распространении фейков про российскую армию. Также осужденному на четыре года запретили заниматься администрацией ресурсов в интернете. В розыск Невзорова объявили в мае 2022 года.

*Александр Невзоров — признан в России иностранным агентом