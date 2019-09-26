Супруги выпали из окна горящей квартиры под Раменском. Но сперва — спасли своего сына
Жильцы многоквартирного жилого дома в селе Новое Раменского района вызвали пожарных из-за задымления в квартире на пятом этаже.
«Приехавшие на место сотрудники не сразу смогли попасть внутрь квартиры, поскольку ее жильцы не открыли дверь, а сама дверь изнутри была забаррикадирована мебелью», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Пока пожарные пытались попасть в квартиру, мужчина вместе с супругой и семилетним ребенком вышел на балкон. Он обмотал мальчика веревкой и спустил его из окна на землю. После этого мужчина и его супруга попытались спастись сами. Глава семейства скончался на месте от полученных травм, а его жена умерла на следующий день в больнице.
Следователи начали проверку, в ходе которой установят причины возгорания и задымления, а также установят все обстоятельства произошедшего.