Следственный комитет по Московской области начал проверку после смерти супругов, которые 24 сентября выпали из окна горящей квартиры под Раменском. Своего семилетнего сына они спасли, спустив с балкона на веревке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жильцы многоквартирного жилого дома в селе Новое Раменского района вызвали пожарных из-за задымления в квартире на пятом этаже.

«Приехавшие на место сотрудники не сразу смогли попасть внутрь квартиры, поскольку ее жильцы не открыли дверь, а сама дверь изнутри была забаррикадирована мебелью», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Пока пожарные пытались попасть в квартиру, мужчина вместе с супругой и семилетним ребенком вышел на балкон. Он обмотал мальчика веревкой и спустил его из окна на землю. После этого мужчина и его супруга попытались спастись сами. Глава семейства скончался на месте от полученных травм, а его жена умерла на следующий день в больнице.

Следователи начали проверку, в ходе которой установят причины возгорания и задымления, а также установят все обстоятельства произошедшего.