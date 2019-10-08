Супруги Карповы из Мытищ отметили 55 лет свадьбы. Их объединила любовь к спорту

В здоровом теле здоровый дух. В этом году супруги Карповы отмечают изумрудную свадьбу — 55 лет вместе. И все эти годы, помимо всего прочего, объединяла их любовь к спорту.

Четыре семерки на двоих — это они о своем возрасте. Валентину и Галине по 77. Но это по паспорту. По жизни дадут фору и тем, кто вдвое моложе. И это, конечно, не подарок судьбы, что в свои годы они и на водных лыжах катаются, и с аквалангом ныряют, и в горы поднимаются. Модная аббревиатура ЗОЖ как раз к месту. Сидячая работа заставляла свободное время проводить активно.

А вот с выходом на пенсию абонемент в фитнес-клуб в этой семье стал предметом первой необходимости. Все в меру, но никаких поблажек по возрасту. Аэробика, тайбо, зумба.

Галина с Валентином как спортсмены бывалые считают, что гречневую кашу ни один порошок не заменит. А по праздникам даже нужно побаловать себя чем-нибудь вредным. Фирменным бабушкиным наполеоном, например. Особенно когда все шестеро внуков и трое правнуков в гости собрались. Ради них и держат себя в форме. Без всяких суперсмесей и фиточаев.

Источник фото: телеканал «360»

Дальше все по накатанной. Велодорожка километров эдак в 700. И это еще не самая длинная для них дистанция. Карповы объездили на велосипедах полмира. Причем не только по городам, но и в горы поднимались. В Москве им, понятное дело, с велосипедом тесно. Пересели на самокаты. Вот и спорт, и экономия времени. Сбалансирована должна быть, как еда, так и спорт и увлечения.