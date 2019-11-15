Супругам станет проще делить имущество при разводе

Семейный кодекс предложили дополнить понятием об общем имуществе супругов. Если пара захочет развестись, его можно будет разделить в рамках одного судебного разбирательства.

Инициаторами соответствующего законопроекта стали депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Тамара Плетнева, сообщила газета «Известия».

Сейчас, пояснил Крашенинников, имущество состоящих в браке людей рассматривается как целый набор объектов. Поэтому суду приходится неоднократно рассматривать вопрос о его разделе в случае развода.

Парламентарии рассказали, как родителям «поделить» ребенка при разводе Подробнее

Понятие общего имущества, по задумке депутатов, подразумевает под собой совокупность всего, что нажито в браке — активных и пассивных доходов. Парламентарии считают, что делить его надо по долям супругов. С этой целью нужно ввести правило, которое будет действовать как при судебных разбирательствах, так и в случае мирного соглашения между мужем и женой.

Авторы законопроекта указали и на необходимость по-другому взглянуть на брачный договор. Отменить уже заключенное соглашение будет нельзя, если одна из сторон окажется «в крайне неблагоприятном положении». Возможность оспаривать оказавшийся невыгодной сделкой договор, уточнили депутаты, останется.