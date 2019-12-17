Супруга подозреваемого в педофилии жителя Гатчины не общалась с сестрой около 20 лет

Женщина рассказала, что искала сестру с конца 90-х. Она обращалась в программу «Жди меня», мониторила соцсети, но на след родственницы так и не вышла. По ее мнению, их контакту препятствовал супруг, а сестра всегда была доверчивым и ведомым человеком, поэтому и не выходила на связь.

«Андрей был странный, вера у него была, но какая-то необычная. Я сначала подумала, что он свидетель Иеговы* и считала, что они квартиру кому-то подарили и уехали жить в деревню», — рассказала собеседница издания.

По ее словам, она рада, что ее сестра жива и намерена ехать к дому, где та жила вместе с мужем и детьми. Женщина пока не располагает какой-либо информацией, так как необходимо подтвердить родство.

*«Свидетели Иеговы» — организация, запрещенная на территории РФ.