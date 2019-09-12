Супруга Мамонова представила прогнозы врачей по операции на сердце

Операция проходит в кардиологическом центре Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова в Москве. К хирургическому вмешательству приступили в 11:00. По словам собеседницы, прогнозы врачей благоприятные, операция должна пройти успешно.

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Изначально Мамонов собирался лечь в Кировоградскую больницу. Однако там отказались принимать пациента из-за отсутствия необходимых аппаратуры и хирургов. По этой причине супруги приехали в Институт имени Сеченова, где музыканта приняли в отделение кардиологии. Операцию проводит ведущий специалист Москвы.

«Они взялись и будут делать. Сказали, что справятся, и дают хорошие прогнозы, призывают не бояться», — отметила Ольга.

Известного рок-музыканта и основателя коллектива «Звуки Му» экстренно доставили в реанимацию одной из московских клиник утром 24 августа. Врачи поставили диагноз: «инфаркт миокарда». Когда у Мамонова начался приступ, он находился в 140 километрах от Москвы, в деревне. Супруге пришлось самой везти радиоведущего в больницу на автомобиле.