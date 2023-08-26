Общество 26 августа 2023, 19:17 Супруга Филатова назвала возможную причину смерти мужа Жена Сергея Филатова: причиной смерти политика могло стать заболевание крови РИА «Новости»

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Бывший руководитель администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов умер из-за продолжительной болезни крови. Об этом заявила супруга политика, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Она подтвердила информацию о смерти Филатова и уточнила, что он умер в реанимации. Женщина рассказала о серьезном заболевании крови, из-за которого ушел из жизни ее муж.

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«В больнице [умер], в реанимацию его скорая помощь привезла. В реанимации не смогли его спасти. Это не онкология. Это низкие тромбоциты, в общем, с кровью связано», — добавила она.

Ранее сообщение о смерти политика опубликовал писатель и военкор Герман Садулаев. Он вспомнил, как Филатов занимался организацией Международного форума молодых писателей «Липки» и рассказал об отношении общественника к российским авторам.