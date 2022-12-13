Общество 13 декабря 2022, 21:34 Муж замглавы Херсонской области Губаревой опроверг ее домашний арест Муж замглавы Херсонской области Губаревой назвал ложью слухи о ее домашнем аресте "ВКонтакте"

Читать 360tv в

Муж вице-губернатора Херсонской области Екатерины Губаревой Павел в Telegram-канале опроверг информацию о том, что она находится под домашним арестом. Об этом ранее сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых кругах.

«Вранье. <…> Работать в правительстве далее Екатерина отказалась», — написал мужчина.

Реклама

В ноябре СМИ писали, что полиция задержала Губареву по делу об экономическом преступлении. 16 ноября муж заявил о пропаже чиновницы. Позднее он рассказал, что она находится на свободе. Суть обвинений в адрес Губаревой он не стал раскрывать, сославшись на договоренность со следственными органами.

Реклама

В правительстве Херсонской области заявляли, что Губарева после референдума покинула регион. Свои обязанности она не исполняла и не принимала участия в работе правительства. Чиновница лишь формально оставалась замгубернатора. Ее обязанности пришлось взять на себя другим заместителям.