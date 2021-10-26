Учеников саратовской школы накормили супом с жуками. Прокуратура начала проверку

Прокуратура организовала проверку качества питания в школе № 3 города Вольск. Причиной стали появившиеся в соцсетях сообщения о супе с жуками, который давали ученикам в столовой.

«По публикации в социальной сети организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также в сфере организации питания детей в МОУ «СОШ № 3 г. Вольска Саратовской области», — сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время проверки специалисты оценят качество услуг питания, проверят наличие необходимых документов, а также исполнение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков. Если будут выявлены нарушения, то сотрудники прокуратуры примут меры реагирования.

Ранее в соцсетях появилась фотография тарелки с гороховым супом, в котором плавал жук. Как пояснил портал «Вольск.ру», первое блюдо с насекомым сфотографировал один из восьмиклассников. Снимок ученик отправил своей матери, а затем анонимная жалоба появилась в соцсетях.

Источник фото: vk.com/overhear_volsk64

Автор жалобы заявил, что весь верхний слой супа был в жуках, поэтому работники столовой просто не могли этого не заметить. По словам директора школы Марины Левиной, в первом блюде мог оказаться крупяной жучок.

«Это единичный случай. Не весь верхний слой супа. От других наших школьников жалоб не поступало. Из трех школ и техникума, куда поступает пища, тоже претензий не было», — заверила Левина.

Она добавила, что извинилась перед родителями школьника, но те все равно опубликовали жалобу.