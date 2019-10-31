Супервызов от «супердедушки». Пенсионер из Егорьевска променял преподавательскую кафедру на парту

«Супердедушка» и учитель «Школы здоровья» для пенсионеров в одном лице Борис Наумкин бросил супервызов. Пьедестал победителя конкурса «Ты супер» и преподавательскую кафедру он променял на парту.

Участие в дефиле во фраке и цилиндре Борис Наумкин принял уже в статусе «супердедушки». В жесткой борьбе он честно заслужил звание лучшего из лучших. А уже месяц спустя он вернулся на свою основную работу и снова стал преподавателем Борисом Ивановичем.

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В местном центре «Журавушка» супердедушка преподает в «Школе здоровья» для пенсионеров в рамках программы «Активное долголетие». Проработав всю жизнь преподавателем, он и на пенсии ни себе, ни ровесникам покоя не дает.

«Вы знаете, благодаря тому, что мы с ними выполняем целый комплекс упражнений, у них суставы стали меньше болеть. Да, да, поверьте», — отметил «супердедушка» из Егорьевска Борис Наумкин.

Источник фото: телеканал «360»

Впрочем, и сам суперпреподаватель никогда не прочь пересесть за парту. Тем более, что по программе «Активное долголетие» и ему есть, чему поучиться: с компьютерами Борис Наумкин, как преподаватель, конечно знаком. Но вот с ноутбуком пока не очень ладит. Поэтому все базовые навыки нужно нарабатывать заново. Но ученик все схватывает налету: создает папки, дает им названия.

Источник фото: телеканал «360»

После умственных нагрузок, Борис Иванович решил попробовать физические — на лечебную физкультуру и в тренажерный зал про программе «Активное долголетие» может записаться любой желающий пенсионер. Знания при этом иметь не нужно: инструктор на месте все расскажет и покажет.

Источник фото: телеканал «360»

Впереди у супердедушки дебют в рисовании, танцах, йоге, бильярде и много еще в чем, ведь в центре найдутся занятия на любой вкус.

«Сегодня я осваивал новые тренажеры. Вы знаете, впечатление необыкновенное. Это настолько интересно, настолько здорово, — поделился Борис Наумкин.

Источник фото: телеканал «360»

Но все остальное в следующий раз — суперпреподавателя уже заждались студенты. А он с радостью идет преподавать.