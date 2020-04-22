«Суперлето» наступило в Западной Сибири

В Западной Сибири установилась аномально теплая погода, которую можно назвать «суперлетом». В Омске и Новосибирске температура поднимается до 28 градусов.

«Очень жарко на азиатской территории — области юга Западной Сибири, Красноярского края. Там погода конца мая, температура приближается к 20-градусной отметке. А если говорить об Омске, Новосибирске — то там температура до 28 градусов [поднимается]. Это уже такое суперлето», — объявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ТАСС.

По словам Вильфанда, для Омска и Новосибирска температурная аномалия составляет 12-14 градусов, причем «суперлето» не закончилось. Даже в конце недели в этих регионах будет около 20 градусов выше нуля.

В Москве и области, тем временем, от пяти до восьми градусов тепла. В среду будет облачно, временами пройдет дождь.

Зато жителей южных регионов синоптики предупреждают о ночных заморозках. Ночью и утром 22, 23 и 24 апреля в Калмыкии и Адыгее, а также 24 и 25 апреля в Краснодарском крае температура будет опускаться до -5 градусов.