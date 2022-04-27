SuperJob выяснил отношение россиян ко Дню Победы

Около 78% жителей России воспринимают День Победы в качестве личного праздника. Соответствующее исследование провел сервис SuperJob.

Также 74% респондентов с подобным пиететом относятся к празднованию Нового года.

Еще в качестве личных праздников опрошенные назвали День защитника Отечества (47%), 8 Марта (53%), Рождество Христово (46%) и Праздник Весны и Труда (33%).

День Победы, 23 Февраля, Первомай и 8 Марта в основном более значимы для участников опроса старше 45 лет, а День народного единства и День России — для опрошенных в категории от 35 до 44 лет.

Примерно 53% респондентов сообщили, что встретят майские праздники дома, 17% отправятся на дачу, а еще 11% вынуждены работать. На природу поедут всего 5%, а путешествие по России запланировали 4%. Еще 1% респондентов полетят отдыхать за границу.

Всего в опросе приняли участие 1600 респондентов из экономически активной прослойки населения России.