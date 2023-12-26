26 декабря 2023, 12:27
SuperJob: встречи с близкими и украшение елки попали в список любимых новогодних традиций россиян
Аналитики сервиса SuperJob поделились результатами опроса о самых любимых новогодних традициях россиян. Об этом сообщил RT.
По 14% голосов набрали такие занятия, как встречи с близкими и украшение елки. Еще 9% опрошенных не изменяют обычаям обмениваться подарками, 6% — устраивать застолье и загадывать желание под бой курантов.
Реклама
В список популярных традиций также попали прогулки, поездки на дачу, походы в баню и запуск салютов.
Опросы
Новый год
Реклама
Реклама