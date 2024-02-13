Общество 13 февраля 2024, 13:48 SuperJob: в Нижнем Новгороде самой высокооплачиваемой в феврале стала вакансия водителя категории «E»

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Нижегородские работодатели в феврале готовы больше всего платить водителям категории «E» в транспортной компании. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на специалистов сервиса SuperJob.

Работникам этой отрасли предлагают зарплату от 180 до 280 тысяч рублей, бонусы и дополнительные выплаты. Также в Нижнем Новгороде востребованы станочники широкого профиля, им обещают платить от 157 тысяч рублей.

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Кроме того, в рейтинг вошли вакансии управляющего розничной сетью с зарплатой до 200 тысяч рублей и электросварщика ручной сварки с оплатой до 150 тысяч рублей.