Общество 26 февраля 2024, 12:58 SuperJob: удаленку предлагает каждая третья российская компания

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В России стало меньше компаний, которые предлагают сотрудникам удаленку. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование SuperJob.

Сейчас дистанционную работу для сотрудников рассматривает лишь треть компаний, в марте прошлого года их было 40%. Чаще всего к такому формату обращаются в регионах. В Москве удаленку рассматривают 31% компаний, в Петербурге — 29%. Чаще всего дистанционно работают программисты, бухгалтеры и специалисты по продажам.

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