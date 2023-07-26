Общество 26 июля 2023, 17:49 SuperJob: только 10% россиян могут похвастаться 8-часовым сном

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Большинство россиян не могут позволить себе полноценный восьмичасовой сон. Об этом свидетельствует опрос SuperJob, сообщила «Газета.ru».

Так, согласно данным аналитиков, только 10% могут позволить себе спать от восьми до 10 часов. Еще 23% спят от четырех до шести часов.

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В среднем работающие жители России спят около 6,7 часа.

Лучше всех высыпаются кадровики, на втором месте — медсестры. Дальше в рейтинге работники IT-сферы и специалисты службы поддержки.

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