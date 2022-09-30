SuperJob: соседи раздражают около трети россиян | 360°

Общество 30 сентября 2022, 15:29 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber SuperJob: соседи раздражают около трети россиян

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Сервис SuperJob провел опрос, который показал, что каждый третий россиянин недоволен поведением соседей. Об этом сообщила НСН.

Уточняется, что 43% не имеют конфликтов с соседями. 67% уточнили, что больше всего им не нравится, когда шумят.

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«На втором месте — курение в подъезде — 22%, на третьем — мусор — 18%. Неудобства создает и ремонт в других квартирах, а с ним приходит и гул, и грязь», — рассказали авторы исследования.

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Около 70% респондентов отметили, что ничего не делают, чтобы уладить проблемы. В крайних случаях, неудобства решают разговорами или при помощи управляющих компаний.

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