Общество 13 марта 2024, 14:13 SuperJob: самыми востребованными специалистами Петербурга стали адвокаты

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В марте самыми востребованными и высокооплачиваемыми специалистами в Петербурге стали адвокаты. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на аналитиков сервиса SuperJob.

Адвокатам предлагали зарплату от 250 тысяч рублей. Кроме того, успешный кандидат мог рассчитывать на служебную машину, компенсацию за аренду квартиры, образовательные курсы за счет компании и даже питание.

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Вторая строчка самых высокооплачиваемых сотрудников отошла конструкторам, менеджерам по работе с корпоративными клиентами и врачам-нейрохирургам. Им готовы были предложить от 200 тысяч рублей в месяц.

Как добавила Neva.Today, третье место ушло должности руководителя дилерского отдела. Такому специалисту готовы платить 200 тысяч рублей.

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