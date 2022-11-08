SuperJob: самой благородной профессией, по мнению россиян, стала профессия врача | 360°

Общество 08 ноября 2022, 14:52 SuperJob: самой благородной профессией, по мнению россиян, стала профессия врача

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Самой благородной профессией в настоящее время россияне считают профессию врача. Так высказались 26% респондентов во время опроса компании SuperJob, написал RT.

Еще 10% опрошенных выделили профессию учителя, а 9% — профессию военного. Около 4% голосов было отдано спасателям и рабочим, а 3% — пожарным и дворникам.

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Всего 2% респондентов заявили, что волонтерство является самой благородной деятельностью.

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Среди прочих профессий были названы водители, правозащитники, журналисты и соцработники.