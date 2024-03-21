Общество 21 марта 2024, 12:44 SuperJob: россияне стали меньше бояться искусственного интеллекта

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Больше россиян, чем годом раньше, не видят опасности в нейросетях. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на опрос SuperJob.

Последние данные показали, что половина россиян не считают, что искусственный интеллект опасен. Раньше не боялись нейросетей лишь 43% опрошенных. Отмечается, что смелее в этом вопросе оказались мужчины. Среди них не испытывают опасений из-за ИИ 58% мужчин. Женщины оказались более осторожными, лишь 48% не переживают по поводу нейросетей.

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